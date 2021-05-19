На товарняки сборной Украины перед Евро пустят зрителей. Билеты можно купить единственным способом

Перед июньским чемпионатом Европы подопечные Андрея Шевченко проведут три товарищеских матча в Харькове и Днепре, на которых будут болельщики

Сборная Украины / Фото: Reuters

Сборная Украины продолжает втягиваться в подготовку к главному турниру года. На харьковском стадионе "Металлист" наши футболисты уже тренируются, а в ближайшее воскресенье сыграют и первый "товарняк" – против команды Бахрейна. Что приятно, пройдет он с болельщиками на трибунах.

Тем временем, Шевченко помогал сдавать тест новичку сборной.

Сначала сайт MetaRatings сообщил, что и в Харькове, и в Днепре на стадионы пустят зрителей. Напомним, 3 июня наши примут Северную Ирландию в Днепре, а 7-го – в Харькове киприотов. Сколько именно болельщиков смогут попасть на арены, УАФ решает с местными властями.

На днях рекорд посещаемости на футболе установил клуб Второй лиги.

А чуть позже Ассоциация футбола начала продажу билетов на первую игру в Харькове. Причем, приобрести их можно только на сайте ticketsbox.com. Все "тикеты" – именные, в одни руки их продают не больше четырех. Правда, сколько именно мест можно будет заполнить, УАФ так и не сообщила.

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Первый матч на Евро-2020 "сине-желтые" проведут с Нидерландами 13 июня в Амстердаме.

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Вспомним, как сборная Украины провела последний матч – против Казахстана в отборе на ЧМ: