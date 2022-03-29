На родине Луческу. Известно, где и когда Динамо сыграет еврокубковый матч

Молодежная команда "Динамо" сыграет матч 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА в Румынии / Фото: Коллаж: Сегодня, Официальный сайт ФК "Динамо"

Из-за полномасштабного вторжения российских фашистов на территорию Украины был сорван поединок 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА Динамо U-19 – Спортинг U-19, который должен был состоятся 2 марта.

Как сообщает официальный сайт Динамо, УЕФА утвердил новую дату и место проведения поединка.

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Матч состоится в четверг, 7 апреля и пройдет на нейтральном поле – в Румынии. Стартовый свисток на стадионе "Гюлешти" в Бухаресте прозвучит в 15.00 по киевскому времени.

Отметим, что сейчас команда Игоря Костюка под пристальным контролем Мирчи Луческу готовится к поединку как раз в Румынии.

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В понедельник, 28 марта, футболисты Динамо U-19 разгромили молодежную команду бухарестского Рапида со счетом 5:2.

Напомним, после фантастической победы киевлян над Депортиво в серии послематчевых пенальти, "бело-синие" пробились в 1/8 Юношеской Лиги УЕФА. Жеребьевка определила следующим соперником Динамо португальский Спортинг.