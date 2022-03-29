На батьківщині Луческу. Відомо, де і коли Динамо зіграє єврокубковий матч

Молодіжна команда "Динамо" зіграє матч 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА у Румунії / Фото: Колаж: Сьогодні, Официальный сайт ФК "Динамо"

Через повномасштабне вторгнення російських фашистів на територію України було зірвано поєдинок 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА Динамо U-19 – Спортінг U-19, який мав відбутися 2 березня

Як повідомляє офіційний сайт Динамо, УЄФА затвердив нову дату та місце проведення поєдинку

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Матч відбудеться у четвер, 7 квітня, і пройде на нейтральному полі – у Румунії. Стартовий свисток на стадіоні "Гюлешті" у Бухаресті прозвучить о 15:00 за київським часом.

Зазначимо, що зараз команда Ігоря Костюка під пильним контролем Мірчі Луческу готується до поєдинку якраз у Румунії.

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У понеділок, 28 березня, футболісти Динамо U-19 розгромили молодіжну команду бухарестського Рапіда з рахунком 5:2.

Нагадаємо, після фантастичної перемоги киян над Депортіво у серії післяматчевих пенальті, "біло-сині" пробилися до 1/8 Юнацької Ліги УЄФА. Жеребкування визначило наступним суперником Динамо португальський Спортінг.