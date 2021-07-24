На Олимпиаде разыграли первое "золото"! Китаянка перестреляла россиянку

В стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров не было равных представительнице Китая Цянь Ян – она вошла в историю как первая чемпионка Игр в Токио

Первая чемпионка Токио - Цянь Ян / Фото: Reuters

21-летняя Цянь Ян выиграла в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров не просто так, а с олимпийским рекордом! Китаянка показала результат 251,8, обойдя представительницу ОКР Анастасию Галашину и швейцарку Нину Кристен.

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Олимпиада. Пневматическая винтовка, 10 м. Женщины

1. Цянь Ян (Китай) – 251,8 (олимпийский рекорд)

2. Анастасия Галашина (ОКР) – 251,1

3. Нина Кристен (Швейцария) – 230,6

Отметим, что первая олимпийская чемпионка Токио-2020 до этого была чемпионкой Азии-2019. Цянь Ян – студентка, изучает экономику и менеджмент в университете Пекина.

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