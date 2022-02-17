17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
16 февраля 22:00
Интер 0
Ливерпуль 2
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

На Олимпиаде перенесли гонку, где Украина ждет золото

Павел Василенко
17 февраля, 08:59
Из-за непогоды биатлонные соревнования на Играх-2022 в Пекине завершатся на день раньше, чем планировалось

Джима и Пидручный выступят в один день / Фото: Reuters

Сегодня утром по пекинскому времени организаторы Олимпиады-2022 приняли решение перенести женский биатлонный масс-старт с субботы на пятницу из-за неблагоприятного прогноза погоды на выходные.

Об этом сообщает biathlon.com.ua.

Реклама

В субботу прогнозируется резкое ухудшение ветровых условий, что вместе с холодной погодой ставило бы под угрозу возможность проведения гонки.

Поэтому женский масс-старт, как и мужской, состоится уже завтра, 18 февраля, и пройдет он непосредственно перед мужской гонкой.

Биатлон. Пятница, 18 февраля

Реклама
  • Женский масс-старт – 09:00 по киевскому времени
  • Мужской масс-старт – 11:00 по киевскому времени

В женском масс-старте Украину представит Юлия Джима, в мужском – Дмитрий Пидручный и Артем Прима.

Юлия Джима / Фото: REUTERS

Дмитрий Пидручный / Фото: REUTERS

Реклама

Артем Прима

Эти гонки – последняя надежда Украины на золото Олимпиады-2022. Накануне фристайлист Александр Абраменко принес нашей стране серебро.