На Олімпіаді перенесли гонку, де Україна чекає на золото

Джима і Підручний виступатимуть в один день / Фото: Reuters

Сьогодні вранці за пекінським часом організатори Олімпіади-2022 вирішили перенести жіночий біатлонний масстарт із суботи на п'ятницю через несприятливий прогноз погоди на вихідні.

Про це повідомляє biathlon.com.ua.

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У суботу прогнозується різке погіршення вітрових умов, що разом із холодною погодою ставило б під загрозу можливість проведення перегонів.

Тому жіночий масстарт, як і чоловічий, відбудеться вже завтра, 18 лютого, і він пройде безпосередньо перед чоловічою гонкою.

Біатлон. П'ятниця, 18 лютого

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Жіночий масстарт – 09:00 за київським часом

Чоловічий масстарт – 11:00 за київським часом

У жіночому масстарті Україну представить Юлія Джима, у чоловічому – Дмитро Підручний та Артем Прима.

Юлія Джима / Фото: REUTERS

Дмитро Підручний / Фото: REUTERS

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Артем Прима

Ці гонки – остання надія України на золото Олімпіади-2022. Напередодні фристайліст Олександр Абраменко приніс нашій країні срібло.