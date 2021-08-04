На Олимпиаде нашли очаг заражения COVID-19 и сняли с соревнований целую команду

Оргкомитет Олимпиады-2020 сообщил о появлении очага заражения коронавирусом на Играх-2020 в Токио, где за последние сутки заразилось почти три десятка человек

Греческие синхронистки на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Инфекция была выявлена у пяти членов сборной Греции по синхронному плаванию, включая спортсменов и вспомогательный персонал – сообщает агентство Kyodo.

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Сейчас заболевшие находятся в карантинной гостинице, а сборная Греции по синхронному плаванию в полном составе снялась с соревнований в Токио.

"Мы вынуждены признать это очагом заражения", – заявил представитель оргкомитета Масанори Такая

По данным на 4 августа, ковидом за последние сутки заразились 29 человек, задействованных в проведении Олимпиады-2020, что стало рекордным показателем с начала Игр в Японии.

Олимпийские кольца в Токио / Фото: Reuters

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

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