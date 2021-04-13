На лечение Шумахера нужны деньги: жена продает виллу за 59 млн евро

Огромный дом семикратного чемпиона Формулы-1 находится на берегу Женевского озера, за него хотят получить около 59 миллионов евро

Жена Михаэля Шумахера Коринна выставил на продажу семейный дом, расположенный в Глане (Швейцария). Огромный особняк площадью более 20 тысяч квадратных метров оценивают почти в 59 млн евро.

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Издание F1i не исключает, что вырученные средства будут потрачены на лечение семикратного чемпиона мира. Еженедельные расходы на уход за Шумахером оцениваются в 56 тысяч евро, что составляет около € 3 млн в год.

Напомним, что в декабре 2013 года легендарный Михаэль Шумахер получил серьезную травму головного мозга на горнолыжном курорте. С тех пор информация о его состоянии здоровья поступает дозированно. Есть мнение, что Шумахер не прикован к постели. В СМИ также появлялась информация, что немец несколько раз посещал элитные клиники, где проходил лечение стволовыми клетками. Однако в семье Шумахера эту информацию никак не комментировали.

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