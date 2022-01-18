18 января 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челси --
19 января 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
19 января 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 января 22:30 Онлайн
Валенсия --
Севилья --
20 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Алжир --
20 января 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ливерпуль --
22 января 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хэм --
22 января 21:45 Онлайн
Лацио --
Аталанта --
22 января 22:00 Онлайн
Атлетико --
Валенсия --
23 января 18:30 Онлайн
Челси --
Тоттенхэм --
23 января 21:45 Онлайн
Милан --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

На крымской границе меня кошмарят: Усик пожаловался на оккупантов

Андрей Трофимов
18 января, 20:35
Боксер объяснил, почему он ездит на оккупированный полуостров и как тяжело ему проходить "крымскую границу"

Фото Усика из Крыма / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик признался, что посещает Крым.

Последний раз на оккупированном полуострове боксер был два года назад. До ковидных времен. Ранее Усик рассказал, что потерял много денег из-за своей позиции.

Реклама

"Я ездил в Симферополь. У меня там теща, тесть, сестра, племянница.

Ездили на море, отдыхали. Сложно с границами. Кошмарят. Просто кошмарят. Куда едете? Зачем? А сколько вы там будете? Они ведь знают меня.

Это "крымская граница". На нашей украинской границе все великолепно, никаких проблем. Проверили – мы поехали", – рассказал Усик в интервью Маше Ефросининой.

Читайте также: Усик сфотографировался с Януковичем: оба счастливы

Ранее мы рассказывали, как Александр Усик отмечал свой день рождения. 17 января боксеру исполнилось 35 лет. По случаю праздника Александр дал волю эмоциям и спел песню Верки Сердючки.

Реклама