На кримському кордоні мене кошмарять: Усик поскаржився на окупантів

Фото Усика з Криму / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик зізнався, що відвідує Крим.

Востаннє на окупованому півострові боксер був два роки тому. До ковідних часів. Раніше Усик розповів, що втратив багато грошей через свою позицію.

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"Я їздив у Сімферополь. У мене там теща, тесть, сестра, племінниця. Їздили на море, відпочивали. Складно з кордонами. Кошмарять. Просто кошмарять. Куди ви їдете? Навіщо? А скільки ви там будете? Адже вони знають мене. Це "кримський кордон". На нашому українському кордоні все чудово, жодних проблем. Перевірили – ми поїхали", – розповів Усик в інтерв'ю Маші Єфросініній.

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Раніше ми розповідали, як Олександр Усик відзначав свій день народження. 17 січня боксерові виповнилося 35 років. З нагоди свята Олександр дав волю емоціям та заспівав пісню Вєрки Сердючки.