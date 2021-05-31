На известного судью упало здоровенное дерево! Он пострадал, но чудом выжил

Известный американский рефери смешанных единоборств Джон Маккарти едва не погиб, но стал после этого больше уважать работу лесорубов

Джон Маккарти теперь комментирует / Фото: Instagram

Знаменитый рефери UFC Джон Маккарти, который обслуживал поединки самого престижного промоушена смешанных единоборств с 1994 года, едва не погиб под упавшим деревом. Судья отделался множественными травмами и стал больше уважать лесорубов. Ранее боец ММА до полусмерти избил парня на самокате.

"Итак, шесть сломанных ребер и одно проколотое легкое. Так я понял, что стоит намного больше уважать лесорубов!" — написал Джон Маккарти на своей страничке в Twitter и рассказал, что на него упало дерево.

А потом американец пошутил под фото с поваленным деревом: "Дерево против Большого Джона, раунд один... Я иду, дерево... Это уже давно надо было остановить".

В настоящее время 58-летний Джон Маккарти отошел от судейства и комментирует состязания MMA-промоушена Bellator. Ранее американский специалист трижды признавался рефери года по версии World MMA Awards: в 2015, 2016 и 2017 годах. Также он сыграл эпизодическую роль в одной из серий популярного американского телесериала "Друзья". Джону досталась роль... рефери.

Ранее мы сообщали, что "Бульдог" загрыз американца за минуту и потребовал 75 000 долларов.

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