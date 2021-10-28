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Динамо --
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Десна --
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Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
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Барселона --
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Ювентус --
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На грани жизни и смерти: Витиньо три дня пребывал в реанимации

Сергей Шаховец
28 октября, 13:51
Бразильский легионер Динамо рассказал, как в начале своей футбольной карьеры едва не лишился жизни

Бразильский легионер Динамо Витиньо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Во время выступления за Атлетико Паранаэнсе футболист неожиданно пропал из поля зрения. Оказалось, что Витиньо перенес инфекционное заболевание, которое поразило все его органы. Перед этим бразилец переболел на коронавирус.

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"Действительно, я пять месяцев вообще не играл в футбол. Просто подстригал ногти и занес бактериальную инфекцию.

Еще бы чуть-чуть, и, возможно, сейчас я бы с вами уже не разговаривал. Но, слава Богу, теперь я здесь и воплощаю свои мечты.

Пресса писала правду – все так и было. Я действительно мог умереть. Я провел в реанимации три дня, находясь где-то между жизнью и смертью.

Эта инфекция атаковала все мои органы. Если бы не Бог, меня сегодня здесь не было бы", – рассказал Витиньо в интервью SportArena.

После лечения в госпитале, юный футболист сумел быстро восстановится и забить в первой игре за свою команду.

Отметим, что летом киевское Динамо купило 22-летнего игрока у бразильского Атлетико Паранаэнсе за 6 миллионов евро. В сезоне 2021/22 Витиньо сыграл в составе украинского чемпиона 8 матчей, но пока результативными действиями не отличался.

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Напомним, что в среду Динамо обыграло на выезде Мариуполь со счетом 2:1 и вышло в четвертьфинал Кубка Украины.