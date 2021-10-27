Луческу выиграл у Маркевича. Динамо стартовало в Кубке Украины с победы над Мариуполем

В Мариуполе на поле стадиона им. В. Бойко состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины между Мариуполем и киевским Динамо.
Команда Мирчи Луческу играла полурезервным составом и не без проблем одержала победу со счетом 2:1, оформив путевку в четвертьфинал турнира.
За Динамо в первом тайме по голу забили Беньямин Вербич и Артем Шабанов, а во втором Мариуполь ответил забитым мячом Олега Очеретько.
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Гол Вербича (16 мин)
Гол Шабанова (34 мин)
Гол Очеретько (85 мин)
Динамовцы стали третьими четвертьфиналистами Кубка Украины, ранее в эту стадию прошли Александрия и полтавская Ворскла.
Интересно, что в субботу Мариуполь и Динамо сыграют снова, уже в рамках 13 тура чемпионата Украины