Луческу выиграл у Маркевича. Динамо стартовало в Кубке Украины с победы над Мариуполем

Действующий обладатель трофея вышел в четвертьфинал турнира, забив два мяча на чужом поле

Киевское Динамо обыграло Мариуполь и вышло в 1/4 Кубка Украины / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В Мариуполе на поле стадиона им. В. Бойко состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины между Мариуполем и киевским Динамо.

Команда Мирчи Луческу играла полурезервным составом и не без проблем одержала победу со счетом 2:1, оформив путевку в четвертьфинал турнира.

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За Динамо в первом тайме по голу забили Беньямин Вербич и Артем Шабанов, а во втором Мариуполь ответил забитым мячом Олега Очеретько.

Гол Вербича (16 мин)

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Гол Шабанова (34 мин)

Гол Очеретько (85 мин)

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Динамовцы стали третьими четвертьфиналистами Кубка Украины, ранее в эту стадию прошли Александрия и полтавская Ворскла.

Интересно, что в субботу Мариуполь и Динамо сыграют снова, уже в рамках 13 тура чемпионата Украины