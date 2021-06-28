"На Евро можно устроить свое будущее": Зинченко знает, как пройти Швецию

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко заявил, что в матче 1/8 финала против шведов нашей команде нужно играть компактно, соблюдая дистанцию

Александр Зинченко на Евро играет в каждом матче / Фото: REUTERS

Уже завтра в Глазго сборная Украины сыграет матч 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Накануне поединка полузащитник украинской команды Александр Зинченко назвал сильные места соперника.

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"Со сборной Швеции нам нужно сыграть компактно, единым блоком, держать дистанцию между собой, и у нас должно получиться все. На этом Евро шведы показывают, как они играют целостно, компактно, как единый блок. В каждой линии есть хорошие игроки.

Форсберг – лучший бомбардир сборной Швеции на этом турнире. В линии обороны достаточно опытные футболисты. Сборная Швеции – самая возрастная команда на Евро, они имеют сыгранность между собой и понимают, что могут требовать друг от друга, чувствуют друг друга на поле.

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Нападающий Исак сейчас в хорошей форме, он демонстрировал хороший футбол в Испании, поэтому он сейчас на слуху, он прекрасно понимает и наши игроки в команде понимают, что благодаря таким турнирам ты можешь показать всего себя, проявить свои лучшие качества и устроить свое будущее", – сказал Зинченко.

Кстати, Андрей Шевченко считает, что главная задача сборной Украины на чемпионате Европы уже выполнена.