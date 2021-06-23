На Евро-2020 забили столько же автоголов, сколько на всех предыдущих чемпионатах Европы

Мартин Дубравка забил седьмой автогол на Евро-2020. Текущий чемпионат Европы стал самым результативным по голам в свои ворота

Мартин Дубравка вошел в историю чемпионатов Европы / Фото: Reuters

На Евро-2020 забили седьмой автогол. Вратарь сборной Словакии забил самый дикий автогол на Евро в матче против Испании. Трансляция Словакия – Испания есть на нашем сайте.

Автогол Дубравки стал не только нелепым, но и историческим – это был седьмой гол, забитый на Евро-2020 в свои ворота.

Это столько же, сколько было забито на предыдущих чемпионатах Европы вместе взятых:

Евро-2000 – один автогол;

Евро-2004 – два автогола;

Евро-2008 – ноль автоголов;

Евро-2012 – один автогол;

Евро-2016 – три автогола.

Напомним, что сегодня ранее Швеция забила второй самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы. В матче Швеция – Польша забит самый быстрый гол Евро-2020 и второй – в истории всех чемпионатов Европы. Автором супербыстрого мяча стал Эмиль Форсберг.