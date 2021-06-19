На Евро-2020 забили больше автоголов, чем результативность у 23 команд

Португальцы забили два автогола в одном матче / Фото: Reuters
На Евро-2020 обновили антирекорд по автоголам на чемпионатах Европы. В матче Португалия – Германия (2:4) было забито два мяча в собственные ворота. В сумме количество автоголов на Евро-2020 достигло пяти мячей.
Предыдущий рекорд – три гола – был установлен на Евро-2016.
В Сети уже гуляет шутка, что автогол станет лучшим бомбардиром Евро-2020. Впрочем, если посмотреть на результативность всех команд на турнире, то только три команды смогли забить пять и более мячей – Италия, Бельгия и Нидерланды. Турнирные таблицы Евро-2020 смотрите на нашем сайте.
А звание лучшего бомбардира между собой делят Криштиану Роналду и Патрик Шик – оба имеют по три мяча.
Ранее мы писали, что Роналду стал лучшим бомбардиром ЧМ и Евро вместе взятых. Португалец догнал знаменитого немца Мирослава Клозе и теперь делит с ним лидерство в списке лучших бомбардиров чемпионатов Европы и мира. Криштиану еще может выйти в единоличные лидеры.
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