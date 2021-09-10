На этапе Формулы-1 едва не произошло убийство. Жуткие кадры из Италии

Заяц чудом остался жив

Забавный эпизод сегодня произошел во время квалификации Гран-при Италии чемпионата Формулы-1. На автодроме в Монце канадский гонщик Уильямса Николас Латифи чуть не задавил зайца, который перебежал трассу прямо перед его болидом.

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Животное успело преодолеть трек и отпрыгнуть в гравийную ловушку, прежде чем это место проехала машина.

Что касается результатов, то квалификацию ГП Италии выиграл пилот Мерседеса Валттери Боттас. Второе место по итогам заезда занял его напарник Льюис Хэмилтон, третьим стал лидер чемпионата Макс Ферстаппен из Ред Булл.

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