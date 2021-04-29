МЮ феноменальным камбэком разгромил Рому в первом матче 1/2 финала Лиги Европы

Английская команда забила итальянской пять мячей подряд во втором тайме и победила 6:2, но гости еще в первом тайме использовали все три замены

Эдинсон Кавани, МЮ - Рома / Фото: Reuters

Довольно неожиданным оказался исход противостояния на "Олд Траффорд" в полуфинале Лиги Европы. Манчестер Юнайтед проиграл Роме первый тайм, но после перерыва просто стер соперника в порошок. Правда, уже на 37-й минуте Рома установила рекорд Лиги Европы по заменам.

Счет на 9-й минуте открыл Бруну Фернандеш, однако довольно быстро, на 15-й, Лоренцо Пеллегрини восстановил равновесие. А на 35-й минуте бывший форвард МанСити Эдин Джеко вывел команду Паулу Фонсеки вперед – 2:1. Вашему вниманию – моменты первого тайма.

Но во второй половине поединка все изменилось. Уругваец Эдинсон Кавани на 48-й и 64-й минутах оформил дубль. Таким образом, подопечные норвежца Сульшера вышли вперед – 3:2. Вскоре второй мяч забил португалец Фернандеш. Хоть и с сомнительного пенальти за придуманный фол экс-защитника МЮ Криса Смоллинга. Добили же "волков" Поль Погба и 19-летний форвард Мейсон Гринвуд, который вышел на замену на 76-й минуте, – 6:2. Смотрите лучшие моменты второго тайма.

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Ответная встреча пройдет в Риме в следующий четверг, 6 мая. Однако, похоже, она превратится в формальность.