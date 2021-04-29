Унаи Эмери обыграл в полуфинале Лиги Европы клуб, который выгнал его

В первом полуфинальном матче Лиги Европы Вильярреал на своем поле обыграл Арсенал, предыдущий клуб своего главного тренера

Унаи Эмери сделал шаг в свой пятый финал Лиги Европы. Испанский тренер трижды побеждал в турнире с Севильей (2014, 2015, 2016), а в 2019-м доходил до финала с Арсеналом, где уступил Челси.

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Однако в Арсенале не оценили достижения тренера и уволили Эмери, который перешел на работу в Вильярреал. И вот сегодня Вильярреал одолел дома Арсенал – 2:1.

Испанцы открыли счет уже на пятой минуте. Тригерос точно пробил в дальний нижний угол.

А на 29-й минуте Вильярреал удвоил свое преимущество. Альбиоль на дальней штанге в касание отправил мяч в сетку.

Дела у Арсенала стали совсем плохи на 57-й минуте, когда Себальос на ровном месте заработал второе предупреждение и покинул поле.

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В эти минуте здорово сыграл голкипер Бернд Лено, пару раз выручивший гостей. А потом редкая вылазка Арсенала увенчалась голом. Фол в штрафной Вильярреала, VAR, пенальти, который Пепе четко реализовал.

И почти сразу же составы уровнялись. Арбитр выгнал Капу. Победа Вильярреала, которая оставляет шансы Арсеналу на выход в финал. Все решится через неделю в Лондоне.

Вильярреал – Арсенал – 2:1

Голы: Тригерос (5), Альбиоль (30) – Пепе (73, пен.)

Удаления: Капу (80) – Себальос (57)

Смотрите обзор матча Вильярреал – Арсенал:

Напомним, что в другом полуфинале Манчестер Юнайтед обыграл Рому.