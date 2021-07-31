"Мысли о поражении были": что говорила Свитолина после битвы в "Колизее"

Украинская теннисистка завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио и рассказала о мотивации, боевом настрое и мыслях о поражении

Элина Свитолина на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Мячик желтого цвета

В Стране восходящего солнца.

Бронза

"Колизей Ариаке". Даже в самой назве теннисной арены заложен призыв к битве. Здесь сегодня была одна из самых эпичных битв в истории украинского тенниса. Элина Свитолина в поединке за олимпийскую "бронзу" обыграла Елену Рыбакину из Казахстана.

Грустно лишь, что за этим действом наблюдало пару десятков человек, хотя на трибунах могли бы разместиться 10 тысяч болельщиков. Карантин на Играх отменять не собираются.

Более того, сейчас журналисты со спортсменами общаются через пластиковое ограждение. Оно в зале для пресс-конференций ограждает атлетов от прессы.

Элина была уставшей, но счастливой. "Тяжелая неделя. Каждый матч на нервах. Приходилось выкладываться на все сто в каждой игре. Я показала свой не лучший теннис, но я боролась, не сдавалась. Для меня эта медаль очень важная и я знаю, как она была нужна Украине. Это была та мотивация, которая помогала мне не сдаваться и бороться до конца".

Перед поездкой в Токио Элина говорила, что ее задача – медаль.

"Но я ничего не обещала. Я говорила, что надеюсь выиграть медаль. И я сделала для этого все возможное. Горжусь своим выступлением на Олимпиаде".

Хотя и о поражении Свитолина думала по ходу матча. А как тут не думать, когда 1:6 после первого сета и 1:4 в третьем.

"Не буду никого обманывать. Мысли о поражении были. А как иначе, когда ты проигрываешь с большим отрывом. Приходит мысль, но ты должна ее отгонять. Пересиливать себя и постоянно думать о следующих действиях. Я была в боевом настрое и мне удалось вернуться в игру".

Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.

Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.

А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.