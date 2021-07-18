Мыла нет! России нечем отмыться на Олимпиаде (видео)

Карен Хачанов в Токио без мыла / Фото: Instagram
Сборную России продолжают преследовать проблемы на Олимпиаде в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа. Ранее мы писали, что четверку российских гребцов не пустили на Игры из-за положительного допинг-теста, а теперь с траблами в олимпийской деревне столкнулись теннисисты из РФ.
После шестичасового переезда из аэропорта в деревню оказалось, что российским теннисистам нечем помыть руки.
"Карен Хачанов задает вопрос, как он будет мыться в этом душе и чем вообще? Мыла нет!" – сказала олимпийская чемпионка Рио-2016 в парном разряде Елена Веснина в сториз своего Instagram
"Условия, конечно…", – добавила Анастасия Павлюченкова
При этом теннисист из РФ Карен Хачанов, рост которого 198 см, на видео головой упирался в потолок ванной.
Накануне Алексей Гунбин, который представит Украину в Токио в стрельбе из лука, показал, на чем они спят в номерах. Оказывается, кровати у спортсменов – из картона.
Позже стало известно – почему.
Для олимпийцев, участвующих в Играх в Токио, специально спроектировали кровати, на которых невозможно заниматься сексом – чтобы в условиях карантинных ограничений "избежать ненужных форм физического контакта".
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