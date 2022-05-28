Мяч с финала Лиги чемпионов продадут ради Украины

Вырученные деньги пойдут людям, которые покинули свой дом / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Сегодня на "Стад де Франс" состоится финал Лиги чемпионов. Наш сайт ведет трансляцию матча Ливерпуль – Реал.

Накануне был представлен официальный мяч матча. На нем написано слово "мир" на украинском и английском языках.

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После финала мяч с матча будет выставлен на аукцион, сообщает УЕФА. Вырученные средства пойдут на счет Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, чтобы помочь защитить украинских людей, вынужденных покинуть свой дом из-за войны.

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В букмекерских конторах фаворитом финала Лиги чемпионов является Ливерпуль. Коэффициент на триумф "красных" равен – 1.58, тогда как на мадридцев – 2.50. В процентном соотношении – 61% на 39%.