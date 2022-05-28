28 мая 22:00 Онлайн
Ливерпуль --
Реал --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
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Мяч с финала Лиги чемпионов продадут ради Украины

Алексей Андрейцев
28 мая, 17:56
Мяч, которым будут играть Ливерпуль и Реал, после матча выставят на аукцион, а все вырученные деньги пойдут на помощь украинским беженцам

Вырученные деньги пойдут людям, которые покинули свой дом / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Сегодня на "Стад де Франс" состоится финал Лиги чемпионов. Наш сайт ведет трансляцию матча Ливерпуль – Реал.

Накануне был представлен официальный мяч матча. На нем написано слово "мир" на украинском и английском языках.

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После финала мяч с матча будет выставлен на аукцион, сообщает УЕФА. Вырученные средства пойдут на счет Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, чтобы помочь защитить украинских людей, вынужденных покинуть свой дом из-за войны.

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В букмекерских конторах фаворитом финала Лиги чемпионов является Ливерпуль. Коэффициент на триумф "красных" равен – 1.58, тогда как на мадридцев – 2.50. В процентном соотношении – 61% на 39%.