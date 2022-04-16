Мы защищаем ваши ценности! Кличко требует оружие от Европы

Владимир Кличко / Фото: Братство Кличко

Бывший боксер Владимир Кличко активно поддерживает Украину в непростые военные времена. С начала полномасштабного вторжения РФ Кличко прибыл в Киев.

Вместе со своим братом Виталием, который является мэром столицы, Владимир помогал в защите города, помогая теробороне. Впрочем, позже Кличко покинул Украину и отправился на дипломатический фронт.

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Сегодня экс-боксер опубликовал в Twitter сообщение в адрес европейских стран, в котором попросил цивилизованный мир помочь Украине с оружием.

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"Мы защищаем европейские ценности украинскими жизнями. Помогите нам защитить европейские ценности европейским оружием".

Отметим, что ранее Владимир Кличко раскритиковал решение Украины отказать в приеме президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру, который был известен своей дружественной политикой по отношению к России.

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К слову, ночью Россия нанесла удар по Дарницкому району Киева. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об одном погибшем человеке.