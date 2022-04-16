Ми захищаємо ваші цінності! Кличко вимагає зброю від Європи

Володимир Кличко / Фото: Братство Кличко
Колишній боксер Володимир Кличко активно підтримує Україну у непрості воєнні часи. З початку повномасштабного вторгнення РФ Кличко прибув до Києва.
Разом із своїм братом Віталієм, який є мером столиці, Володимир допомагав у захисті міста, допомагаючи теробороні. Втім, пізніше Кличко залишив Україну та вирушив на дипломатичний фронт.
Сьогодні екс-боксер опублікував у Twitter повідомлення на адресу європейських країн, де попросив цивілізований світ допомогти Україні зі зброєю.
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"Ми захищаємо європейські цінності українським життям. Допоможіть нам захистити європейські цінності європейською зброєю".
Зазначимо, що раніше Володимир Кличко розкритикував рішення України відмовити у прийнятті президенту ФРН Франка-Вальтера Штайнмайєра, який був відомий своєю дружньою політикою стосовно Росії.
До слова, вночі Росія завдала удару по Дарницькому району Києва. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про одну загиблу людину.