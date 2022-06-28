Мы все виноваты в том, что рашисты решились на наступление – украинец в Испании

Роман Зозуля. Фото: ОПЕНГРАФ

Полномасштабная война России против Украины длится уже более четырех месяцев, хотя по факту началась еще 8 лет назад. Именно тогда фашистское государство оккупировало полуостров Крым и поддержало террористические группировки на Донбассе.

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Теперь же агрессор активно бомбит наши города, разрушая инфраструктуру и убивая население. Тем не менее, экс-футболист сборной Украины Роман Зозуля призвал не уставать от войны и назвал нашу вину в данной ситуации.

"Устали ли украинцы от войны? Конечно, ведь все хотят вернуться домой и жить своей обычной рутинной и мирной жизнью. Никому, кроме сумасшедших кровожадных рашистов, эта война не приносит удовольствие. Устали ли наши военные от войны? Да, ведь ежедневно теряют побратимов. Это боль, которую невозможно заглушить. Но их мужественность, преданность и сила воли не позволяют взять паузу и отдыхать от боевых действий.

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Устали ли мы помогать нашим защитникам? Нет, ведь там в адских условиях они защищают не просто наши дома. Они воюют за нашу историю, наше сегодня, наше будущее и наше право на жизнь. Наверное, мы все немного морально устали, физически иссякли и эмоционально загнаны. Но, к сожалению, это наша реальность. У нас нет другого "сегодня" и наше "вчера" окончательно потерялось 23 февраля. Но единственный способ обеспечить мирное "завтра" – это бороться на всех фронтах и со всех сил поддерживать наших воинов.

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Мы ложно считаем, что большая война началась 24 февраля. Но она длится уже 8 лет. И в том, что рашисты решились на полномасштабное наступление, есть вина каждого из нас. Ведь за эти 8 лет мы позволили себе абстрагироваться от войны на Востоке. Поэтому давайте больше не повторять эту ошибку. Мы должны помнить, что в тот момент, когда в одном доме стало спокойно и тихо, кто-то из наших Героев заплатил за это своей жизнью. За эти 4 месяца Украина пролила слишком много крови и теперь просто устать от всего невозможно. Слава ВСУ!"

Отметим, что Зозуля уже давно помогает военным в покупке необходимых вещей. Нынче форвард играет в Испании и помогает нашему посольству в этой стране собирать гуманитарную помощь для армии.