Ми всі винні в тому, що рашисти наважилися на наступ – українець в Іспанії

Роман Зозуля. Фото: ОПЕНГРАФ

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже понад чотири місяці, хоча за фактом розпочалася ще 8 років тому. Саме тоді фашистська держава окупувала півострів Крим та підтримала терористичні угруповання на Донбасі.

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Тепер же агресор активно бомбардує наші міста, руйнуючи інфраструктуру та вбиваючи населення. Проте ексфутболіст збірної України Роман Зозуля закликав не втомлюватися від війни та назвав нашу провину у цій ситуації.

"Чи втомилися українці від війни? Звичайно, адже всі хочуть повернутися додому і жити своїм звичайним рутинним і мирним життям. Нікому, крім божевільних кровожерливих рашистів, ця війна не приносить задоволення. Чи втомилися наші військові від війни? Так, адже щодня втрачають побратимів. Це біль, який неможливо заглушити. Але їхня мужність, відданість і сила волі не дозволяють взяти паузу і відпочивати від бойових дій.

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Чи втомилися ми допомагати нашим захисникам? Ні, адже там у пекельних умовах вони захищають не просто наші будинки. Вони воюють за нашу історію, наше сьогодні, наше майбутнє та наше право на життя. Напевно, ми всі трохи морально втомилися, фізично вичерпалися та емоційно загнані. Але, на жаль, це є наша реальність. Ми не маємо іншого "сьогодні" і наше "вчора" остаточно загубилося 23 лютого. Але єдиний спосіб забезпечити мирне "завтра" – це боротися на всіх фронтах і щосили підтримувати наших воїнів.

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Ми хибно вважаємо, що велика війна розпочалася 24 лютого. Але вона триває вже вісім років. І в тому, що рашисти наважилися на повномасштабний наступ, є провина кожного з нас. Адже за ці 8 років ми дозволили собі абстрагуватись від війни на Сході. Тож давайте більше не повторювати цю помилку. Ми повинні пам'ятати, що в той момент, коли в одному будинку стало спокійно та тихо, хтось із наших Героїв заплатив за це своїм життям. За ці 4 місяці Україна пролила надто багато крові, і тепер просто втомитися від усього неможливо. Слава ЗСУ!"

Зазначимо, що Зозуля вже давно допомагає військовим з купівлею необхідних речей. Нині форвард грає в Іспанії та допомагає нашому посольству у цій країні збирати гуманітарну допомогу для армії.