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Мы никогда не вернемся в СССР. Кличко обратился к российскому фюреру

Сергей Шаховец
27 апреля, 19:42
Легенда мирового бокса и мэр Киева Виталий Кличко рассказал, каким видит свое будущее украинский народ

Украинский народ порвал с советским прошлым / Фото: Reuters, Facebook, Коллаж: Сегодня

Военная агрессия фашистской России против Украины длится уже более двух месяцев. Руководство РФ во главе с кровавым диктатором Путиным бредит восстановлением рухнувшей империи – Советского Союза.

Мэр Киева Виталий Кличко отправил четкий месседж путинским оркам, что думает по этому поводу украинский народ.

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"Мы никогда не вернемся в СССР, нас ничто не заставит находиться там вновь. Мы не хотим жить в стране, где у людей нет прав. Мы видим наше будущее в качестве члена европейской семьи.

Лучше умереть, чем находиться в СССР. Поэтому мы защищаем наши семьи, наших детей, наше будущее и те ценности, которые присущи всем европейцам", – сказал Виталий Кличко в интервью Euronews.

Ранее мы сообщали, что братья Кличко стали главными героями нового выпуска издания The Ring. Спецвыпуск журнала называется "Настоящий бой".