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Популярный боксерский журнал посвятил спецвыпуск братьям Кличко, которые защищают Украину (фото)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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27 апреля, 11:18
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Бывшие боксеры стали главными героями нового выпуска издания The Ring
Братья Кличко стали лицом журнала The Ring
Братья Кличко стали лицом журнала The Ring

С первых дней войны братья Кличко всеми способами защищают Украину от военной агрессии РФ. Владимир прибыл в Киев, где вместе с мэром столицы помогал теробороне и на гуманитарном поприще.

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Подвиги Виталия и Владимира не прошли мимо популярного боксерского журнала The Ring. Издание выпустило новый номер, на обложке которого были изображены братья Кличко в военном обмундировании.

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Эмблема журнала выполнена в сине-желтых цветах. Сам спецвыпуск называется "Настоящий бой". Оформить заказ на журнал можно на официальном сайте издания. Стоимость – 11 долларов.

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Отметим, что Владимир Кличко все же покинул Украину и отправился в Германию. Цель экс-боксера – поработать на дипломатическом уровне, чтобы обеспечить государству и украинцам максимальную поддержку от стран Европы.

Ранее мы писали, что Владимир Кличко не исключает возобновления карьеры. Он мечтает стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе. Но это возможно только после победы Украины в войне с Россией.

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