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Ми ніколи не повернемося в СРСР. Кличко звернувся до російського фюрера

Сергій Шаховець
27 квітня, 19:42
Легенда світового боксу та мер Києва Віталій Кличко розповів, яким бачить своє майбутнє український народ

Український народ порвав з радянським минулим / Фото: Reuters, Facebook, Колаж: Сьогодні

Військова агресія фашистської Росії проти України триває вже понад два місяці. Керівництво РФ на чолі з кривавим диктатором Путіним марить відновленням імперії – Радянського Союзу.

Мер Києва Віталій Кличко відправив чіткий меседж путінським оркам, що думає з цього приводу український народ.

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"Ми ніколи не повернемося в СРСР, нас ніщо не примусить бути там знову. Ми не хочемо жити у країні без прав людей. Ми бачимо наше майбутнє у якості частини європейської сім’ї.

Краще померти, ніж у СРСР. Тому ми захищаємо наші сім’ї, наших дітей, наше майбутнє і ті цінності, які властиві всім європейцям", – сказав Віталій Кличко в інтерв'ю Euronews.

Раніше ми повідомляли, що брати Клички стали головними героями нового випуску видання The Ring. Спецвипуск журналу називається "Справжній бій".