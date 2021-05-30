"Мы на пороге нового финансового кризиса!" Три причины от украинского теннисиста-миллионера

Александр Долгополов, заработавший в теннисе семь миллионов долларов, превратился в финансового аналитика и выдал неутешительный прогноз на будущее

Звезда украинского тенниса Александр Долгополов / Фото: Instagram

Бывший лидер украинского тенниса Александр Долгополов, недавно объявивший об уходе из спорта из-за травмы, начинает проявлять себя в необычной ипостаси – финансового аналитика.

Читайте также: "Можно, я это перепощу?" На финиш карьеры Долгополова отреагировал великий Федерер

32-летний киевлянин, заработавший за свою карьеру свыше 7 млн долларов теннисных призовых, предрекает новый мировой финансовый кризис.

"Мое мнение, мы на пороге нового мирового финансового кризиса! – написал у себя в Instagram Александр Долгополов. – Когда? Думаю, максимум в течении 3-5 лет, может, в течении года-двух"

Александр Долгополов / Фото: AFP

ПОЧЕМУ?

"Первое. США и Европа печатают огромное количество денег из-за пандемии. На днях Байден предложил еще один пакет стимулов на шесть триллионов долларов"

США и Европа печатают огромное количество денег из-за пандемии. На днях Байден предложил еще один пакет стимулов на шесть триллионов долларов" "Второе. Индикатор Баффета на необычайных высотах. Этот индикатор очень прост и отлично предсказывал прошлые кризисы – доткомов в нулевых и ипотечный в 2007/08 годах"

Индикатор Баффета на необычайных высотах. Этот индикатор очень прост и отлично предсказывал прошлые кризисы – доткомов в нулевых и ипотечный в 2007/08 годах" "Третье. Ставки ФРС – на рекордно низких 0-0,25%, что рано или поздно, вместе с такими вливаниями доллара, повысит инфляцию"

ВЫВОДЫ ДОЛГОПОЛОВА

"Исходя из вышесказанного и многих других факторов, вынужден признать, что нынешняя ситуация неблагоприятная для инвестиций и новых длительных проектов"

ТРИ СОВЕТА ДОЛГОПОЛОВА

"Вместе с тем, считаю, в кризис будут огромные возможности инвестировать с большой скидкой как в акции, так и в недвижимость, крипту и многое другое, так что я планирую накапливать капитал и ждать развития событий и хороших шансов"

"Если бы я уже влез во что-то и не было вариантов выйти, я бы постарался минимизировать использование кредитов, в бизнес-плане урезать надежды на доход, процентов на 30, если не на 50, и быть готовым, что покупательская способность может сильно снизиться"

"И, конечно, нужно тратить немного времени на изучение рынков. Ваш бизнес зависит от мировой экономики и желательно хоть на базовом уровне в это вникать", – подытожил в прошлом звездный теннисист, а ныне бизнесмен и финансовый аналитик Александр Долгополов

Отметим, что на днях другой украинский теннисист выразил возмущение арестом Протасевича. "Я больше не летаю с вами, Ryanair", – заявил Сергей Стаховский.