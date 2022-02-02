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Мы братские народы! Украинский олимпиец вляпался в скандал

Андрей Трофимов
2 февраля, 09:56
Россиянин Семен Елистратов признался, что дружит с Олегом Гандеем, который считает Украину и Россию братскими народами

Елистратов и Гандей - друзья / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпион Олимпиады-2014 в шорт-треке россиянин Семен Елистратов рассказал о своих приятельских отношениях с украинцем Олегом Гандеем.

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По словам Елистратова, между спортсменами дружеские отношения, несмотря аннексию Крыма и войну на Донбассе.

"С Олегом Гандеем я достаточно давно знаком, мы периодически тренируемся вместе. У нас очень близкие отношения, дружеские. Проблем в общении не возникает.

Олег всегда мне говорит: "Сэм, не обращай внимания, это политика". Он много раз говорил, что мы братские народы, что у него есть родственники в России. Мне тоже кажется – может, я не прав, – что мы братские народы, у нас все-таки одна кровь", – цитирует Елистратова ТИ со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Олег Гандей показал свою дорогу из Киева в Пекин:

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