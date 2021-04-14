Муж обокрал звезду мирового биатлона. Она хочет посадить его на 10 лет

Чешская красавица Габриэла Соукалова обвинила бывшего супруга бадминтониста Петра Коукала в краже денег и подала на него в суд, ему грозит 10 лет

От любви до ненависти – один шаг. Эту фразу подтвердил звездный дуэт чешских спортсменов – биатлонистки Габриэлы Соукаловой и бадминтониста Петра Коукала. Еще полгода назад стало известно, что они разошлись. Мы писали, что знаменитая биатлонистка после развода стала телеведущей. Призерка Олимпийских игр и чемпионатов мира вернула себе девичью фамилию, а теперь еще подала на бывшего супруга в суд.

Об этом пишет чешское издание Denik.

Габриэла обнаружила, что бывший супруг украл у нее крупную сумму денег. Кроме того, он распоряжался финансами биатлонистки без ее ведома. Он же все опровергает. Общаются спортсмены сейчас только через адвокатов. Если обвинения Соукаловой подтвердятся, то Петру грозит до 10 лет лишения свободы.

Габриэла Коукалова и Петр Коукал / Фото: Instagram

31-летняя экс-спортсменка уже живет с новым бойфрендом и даже рассказала о своей беременности.

Несмотря на судебные неприятности, девушка старается наслаждаться жизнью и оставаться оптимисткой.

Раньше Габи пробовала себя в роли певицы.

Как известно, биатлонистка-красавица продает голые фото для благотворительности.

Смотрите подборку кадров красавицы Габриэлы:

Габриэла Коукалова – фото из Instagram