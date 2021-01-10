Чешская биатлонистка-красавица продает "голые" фото для благотворительности

Габриэла Коукалова приятно проводит время после ухода из профессионального спорта

Пока в немецком Оберхофе ведущие биатлонисты мира бьются за медали Кубка мира, знаменитая в недавнем прошлом спортсменка Габриэла Коукалова наслаждается обычной жизнью. Сегодня 31-летняя звезда биатлона показала новые впечатляющие кадры на своей страничке в соцсетях.

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Тем временем, в Германии сборная Украины заняла 10-е место в смешанной эстафете.

Практически одновременно с гонкой в Оберхофе Габриэла каталась на лыжах в итальянских Альпах. 31-летняя чешка взобралась на вершину и поделилась окружающей красотой: "Оно того стоило".

Многократная призерка Олимпийских игр и чемпионатов мира умудрялась снимать видео с улыбкой даже на лыжах на ходу.

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Также девушка похвасталась, что все желающие не смогли приобрести календари с ее соблазнительными фотографиями. Но у Габи осталось еще несколько выпусков журнала Playboy с собственной фотосессией, и она пообещала разослать их подписчикам, чтобы у них "было нечто для долгих зимних вечеров".

При этом Коукалова рассказала, что часть доходов от продажи журналов и календарей направляет на благотворительность. Для людей с нарушением органов пищеварения собрались более 500 тысяч крон (примерно 650 тысяч грн).

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Смотрите подборку кадров чешской спортсменки-красавицы:

Габриэла Коукалова – фото из Instagram

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