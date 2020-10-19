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Красавица-биатлонистка после развода стала телеведущей нового шоу

19 октября, 19:46

Елена Павлова Елена Павлова

Программа Коукаловой посвящена жизни знаменитостей

Известная чешская биатлонистка Габриэла Коукалова, которая завершила спортивную карьеру в 2019 году, стала одной из ведущих программы ShowTime на телеканале CNN Prime News. Новое шоу чешского канала посвящено жизни знаменитостей. Дебютный выпуск ShowTime с чемпионкой мира и призером Олимпийских игр появится в эфире уже 1 ноября.

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30-летняя Габриэла, которая в сентября объявила о разводе, призналась, что с радостью приняла предложение попробовать себя в новой роли.

"Я восприняла это предложение как огромный шанс и возможность. Ценю данную возможность и с нетерпением жду начала работы. Я целеустремлённый человек, поэтому мне хочется учиться чему-то новому и двигаться дальше. Сейчас я учусь правильно говорить и демонстрировать эмоции в речи. Студийный таймер, показывающий, сколько секунд осталось до начала прямого эфира, вернул меня мысленно на стартовую линию гонки", – цитирует Коукалову CNN Prima News.

Габриэла Коукалова

Габриэла Коукалова / Фото: Instagram

Ранее мы сообщали, что знаменитая биатлонистка Коукалова стала "Террористкой". Спортсменка снялась в фильме и узнала, насколько это тяжелый труд. Однако работать перед камерой Габриэле, судя по всему, понравилось.

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Смотрите сюжет про Габриэлу Коукалову

Габриэла Коукалова – фото из Instagram

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телеведущая габриэла коукалова биатлонистка чемпионка мира
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