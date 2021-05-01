"Можно, я это перепощу?" На финиш карьеры Долгополова отреагировал великий Федерер

Украинский спортсмен-миллионер не ждал, что его заявление об уходе из тенниса вызовет такой резонанс. Восхищение Долгополовым выразил даже Федерер

Александр Долгополов / Фото: AFP

Бывший первый номер украинского тенниса Александр Долгополов, завершивший карьеру в 32 года, потрясен реакцией, которую это известие вызвало в мире спорта. Отреагировал даже легендарный швейцарец Роджер Федерер.

Напомним, в прошлом году Федерер заработал больше всех среди спортсменов, 106,3 млн долларов, обойдя даже Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Ребята, честно скажу, я никогда не думал, что столько людей любили мой теннис, наблюдали и поддерживали! За три года вне корта я уже забыл, что я делал на корте. И то количество пожеланий, которое я получил за сегодня, нереально! Я очень, очень, очень тронут. Но одно пожелание сделало мой день и оно для меня особенно. С разрешения Роджера Федерера, я его перепощу, потому что безмерно уважаю этого человека, он великий, добрый. Мы с ним провели несколько лет, готовясь вместе, и советы, что я получил от него, были бесценны! Огромное спасибо Роджеру и его команде", – написал у себя в Instagram Долгополов

Александр Долгополов / Фото: AFP

Роджер Федерер / Фото: AFP

А вот, собственно, и послание от Федерера Долгополову:

"Поздравляю тебя с великой карьерой, спасибо за все то веселое время, которое мы провели на кортах во время тренировок. Команда Роджера Федерера всегда с удовольствием наблюдала за твоей игрой. Но ты и так это знаешь. Береги себя, надеюсь, мы еще увидимся. Всего наилучшего в том, что ждет тебя впереди, Дог!"

Напомним, Долгополов так и не смог преодолеть последствия травмы руки, из-за которой он не выходил на корт с 2019 года. За свою карьеру он заработал более семи миллионов долларов призовых и в будущем планирует заниматься бизнесом.