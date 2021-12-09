Может сразу бой против Усика? Фьюри рассказал, что ждет Уайта весной

Диллиан Уайт vs Тайсон Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри уверен, что поединок завершиться его досрочной победой. При этом британец, видимо, надеется, что Уайт откажется от поединка и он весной все-таки встретится с Александром Усиком.

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"Я давно знаю Диллиана. За последние несколько лет он серьезно прибавил, но результат всегда будет одним и тем же: я отправлю его в нокаут. Если этот поединок состоится, я его нокаутирую. Я понятия не имею, когда состоится этот бой. Я бы хотел выйти в ринг в феврале или марте, но вам нужно поговорить об этом с промоутерами, поскольку я не занимаюсь датами и подобными вещами", – сказал Фьюри в интервью IFL TV.

Фьюри бросил вызов Уайту

Напомним, что WBC назначил обязательного претендента для своего чемпиона в супертяжелом весе. Им стал Диллиан Уайт.

На днях Тайсон Фьюри обратился к экс-обладателю титулов Энтони Джошуа с призывом позволить ему сразиться с Александром Усиком, но теперь вынужден будет встретиться с Похитителем трупов.

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Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: REUTERS

Отметим, что 30 октября в поединке между Диллианом Уайтом и Отто Валлином должен был определится будущий соперник Тайсона Фьюри. Но за десять дней до боя стало известно, что Уайт получил травму плеча, из-за чего схватку отменили.