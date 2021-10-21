Может пройти три года, прежде чем Усик подерется с Фьюри

Фьюри vs Усик / Фото: Instagram
Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжах Тайсона Фьюри, раскритиковал моду современного бокса, когда промоутеры прописывают в контрактах право на реванш для проигравшей стороны.
"Это смешно. Опцию реванша нужно запретить. Из-за этих реваншей может пройти три года, прежде чем Тайсон подерется с Усиком или Джошуа", – заявил Джон Фьюри каналу True Geordie Xtra.
Правда, при этом Джона Фьюри не смущает, что за последние три года его сын Тайсон дрался с Деонтеем Уайлдером аж трижды.
"Я наслаждался этим противостоянием, потому что Тайсон и Деонтей дрались на пике карьеры, а не спустя пять лет после него", – объяснил свою позицию Джон Фьюри.
Впрочем, ожидается, что Усик и Фьюри подерутся все же раньше, чем через три года, а именно – осенью следующего года.
Для этого украинцу нужно весной защитить свои титулы WBA, WBO, IBF в реванше с Джошуа, а Цыганскому королю свой пояс WBC – в противостоянии с Уайтом.
Смотрите, как Усик победил Джошуа, а Фьюри – Уайлдера
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