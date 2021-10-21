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Львов --
30 октября 00:00
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Может пройти три года, прежде чем Усик подерется с Фьюри

Андрей Трофимов
21 октября, 15:06
Такое заявление сделал отец Цыганского короля – Джон Фьюри, по мнению которого, виной всему – обязательные реванши

Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжах Тайсона Фьюри, раскритиковал моду современного бокса, когда промоутеры прописывают в контрактах право на реванш для проигравшей стороны.

"Это смешно. Опцию реванша нужно запретить. Из-за этих реваншей может пройти три года, прежде чем Тайсон подерется с Усиком или Джошуа", – заявил Джон Фьюри каналу True Geordie Xtra.

Тайсон и Джон Фьюри / Фото: Instagram

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Правда, при этом Джона Фьюри не смущает, что за последние три года его сын Тайсон дрался с Деонтеем Уайлдером аж трижды.

"Я наслаждался этим противостоянием, потому что Тайсон и Деонтей дрались на пике карьеры, а не спустя пять лет после него", – объяснил свою позицию Джон Фьюри.

Фьюри vs Уайлдер / Фото: Reuters

Впрочем, ожидается, что Усик и Фьюри подерутся все же раньше, чем через три года, а именно – осенью следующего года.

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Для этого украинцу нужно весной защитить свои титулы WBA, WBO, IBF в реванше с Джошуа, а Цыганскому королю свой пояс WBC – в противостоянии с Уайтом.

Фьюри и Усик. Болельщики ждут этот бой / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Смотрите, как Усик победил Джошуа, а Фьюри – Уайлдера

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