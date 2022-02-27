8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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"Моя семилетняя дочь тоже наркоманка и нацистка?" Шуфрич разнес рашистов за обстрелы

Сергей Шаховец
27 февраля, 10:01
Российские оккупанты самыми варварскими методами разрушают украинские города, в которых живут мирные люди

В обстрелянном российскими ракетами доме жила семья Александра Шуфрича / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

В субботу, 26 февраля, российская баллистическая ракета разрушила жилой дом в Соломенском районе Киева. На действия нелюдей с "триколором" отреагировал бывший вице-президент Говерлы Александр Шуфрич, семья которого жила в этом доме.

"Дом, где живет моя семья. Наверное, моя семилетняя дочь тоже наркоманка и нацистка?

Украинцы. Держимся вместе! Бог с нами, добро с нами! Правда с нами!" – написал Шуфрич в своем Twitter.

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