"Моя семилетняя дочь тоже наркоманка и нацистка?" Шуфрич разнес рашистов за обстрелы

В обстрелянном российскими ракетами доме жила семья Александра Шуфрича / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

В субботу, 26 февраля, российская баллистическая ракета разрушила жилой дом в Соломенском районе Киева. На действия нелюдей с "триколором" отреагировал бывший вице-президент Говерлы Александр Шуфрич, семья которого жила в этом доме.

"Дом, где живет моя семья. Наверное, моя семилетняя дочь тоже наркоманка и нацистка? Украинцы. Держимся вместе! Бог с нами, добро с нами! Правда с нами!" – написал Шуфрич в своем Twitter.

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