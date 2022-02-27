"Моя семирічна донька також наркоманка та нацистка?" Шуфрич розніс рашистів за обстріли

В обстріляному російськими ракетами будинку жила родина Олександра Шуфрича / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

У суботу, 26 лютого, російська балістична ракета зруйнувала житловий будинок у Солом'янському районі Києва. На дії нелюдів із "триколором" відреагував колишній віце-президент Говерли Олександр Шуфрич, сім'я якого жила у цьому будинку.

"Будинок, де живе моя сім'я. Мабуть, моя семирічна дочка теж наркоманка та нацистка? Українці. Тримаємося разом! Бог із нами, добро з нами! Правда з нами!", – написав Шуфрич у своєму Twitter .

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