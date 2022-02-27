8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
12 березня 00:00
Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
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"Моя семирічна донька також наркоманка та нацистка?" Шуфрич розніс рашистів за обстріли

Сергій Шаховець
27 лютого, 10:01
Російські окупанти варварськими методами руйнують українські міста, в яких живуть мирні люди

В обстріляному російськими ракетами будинку жила родина Олександра Шуфрича / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

У суботу, 26 лютого, російська балістична ракета зруйнувала житловий будинок у Солом'янському районі Києва. На дії нелюдів із "триколором" відреагував колишній віце-президент Говерли Олександр Шуфрич, сім'я якого жила у цьому будинку.

"Будинок, де живе моя сім'я. Мабуть, моя семирічна дочка теж наркоманка та нацистка?

Українці. Тримаємося разом! Бог із нами, добро з нами! Правда з нами!", – написав Шуфрич у своєму Twitter .

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