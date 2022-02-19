Моя медаль для всей Украины: первые слова Абраменко после возвращения из Пекина

Александр Абраменко привез медаль Пекина в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня
Как мы писали ранее, украинцы больше не выступят в Пекине, поэтому спортсмены потихоньку возвращаются домой. В Китае еще осталась группа атлетов, которая представит нашу страну на церемонии закрытия.
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В число тех, кто вернулся в Украину, вошел и серебряный призер в лыжной акробатике Александр Абраменко. В Киеве его встретили под знаменитый хит группы Queen – We Are The Champions.
"Моя медаль – для всей Украины, для каждого, кто следил за выступлениями, переживал, я все это чувствовал в Пекине. Когда там было холодно, эти мысли меня согревали на склоне.
Я видел, что все никак мы не можем получить медаль, и уже начал волноваться, потому что понимал, что будет много ответственности на мне.
Я рад, что именно мой вид принес первую награду. Тем более в день Единства", – сказал Абраменко во время короткой пресс-конференции.
А затем призер Олимпийских игр в Пекине ответил на вопросы журналистов.
"За новостями из Украины естественно следил и волновался по этому поводу. До последнего надеялся, что ничего не будет происходить", – признался спортсмен по прилету.
Также Абраменко сравнил условия в Пхенчхане в 2018 году, где он завоевал золото, и в Пекине-2022.
"Даже погодные условия были одинаковыми, потому что помним, как и там было холодно. И в Пекине у нас было – 23 градуса. Тяжело в таких условиях соревноваться. А так, если не брать ковид, то разницы нет. Как я и говорил, медаль посвящаю всем украинцам", – добавил Абраменко.
Кстати, на Олимпиаде-2022 Абраменко стал фигурантом скандала. После его медального прыжка украинец обнялся с россиянином Ильей Буровым, хотя Министерство спорта еще до старта Олимпиады просило спортсменок избегать контакта с представителями РФ.
Однако позже выяснилось, что это россиянин спровоцировал скандальные кадры. Абраменко просил его вести себя скромнее, но Буров захотел войти в историю.