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Моуринью громит Зарю в Запорожье – видео голов

Александр Трикиша
30 сентября, 21:35
Луганская Заря проиграла с разгромным счетом итальянской Роме во втором туре группового этапа Лиги конференций. Новый турнир УЕФА пока не под силу украинцам

Заря проиграла Роме / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Подопечные Жозе Моуринью ехали в Украину в роли фаворита и подтвердили свою силу уже на поле. Мы вели онлайн матча Заря – Рома.

Гости открыли счет уже на седьмой минуте, когда отличился Стефан Эль-Шаарави. А после перерыва в течение двух минут Крис Смоллинг и Тэмми Абрахам довели счет до разгромного 3:0.

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Заря – Рома – 0:3
Голы: Эль-Шаарави (7), Смоллинг (66), Абрахам (68)

На протяжении всего матча Заре приходилось обороняться, лишь в концовке встречи луганчанам удалось немного выровнять статистику владения мячом. Но на тот момент судьба встречи уже была решена.

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Заря потерпела второе поражение подряд в Лиге конференций и остается на последнем месте в турнирной таблице группы C. Рома со стопроцентным результатом возглавляет квартет.

Видео голов матча Заря – Рома

Гол Эль-Шаарави

Гол Смоллинга

Гол Абрахама

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