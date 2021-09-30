Моурінью громить Зорю в Запоріжжі – відео голів

Зоря програла Ромі / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск
Підопічні Жозе Моурінью їхали в Україну в ролі фаворита і підтвердили свою силу вже на полі. Ми вели онлайн матчу Зоря – Рома.
Гості відкрили рахунок вже на сьомій хвилині, коли відзначився Стефан Ель-Шаараві. А після перерви протягом двох хвилин Кріс Смоллінг і Теммі Абрахам довели рахунок до розгромного 3:0.
Зоря – Рома – 0:3
Голи: Ель-Шаараві (7), Смоллінг (66), Абрахам (68)
Протягом всього матчу Зорі доводилося оборонятися, лише в кінцівці зустрічі луганчанам вдалося трохи вирівняти статистику володіння м'ячем. Але на той момент доля зустрічі вже була вирішена.
Зоря зазнала другої поразки поспіль в Лізі конференцій і залишається на останньому місці в турнірній таблиці групи C. Рома зі стовідсотковим результатом очолює квартет.
Відео голів матчу Зоря – Рома
Гол Ель-Шаараві
Гол Смоллінга
Гол Абрахама