Моурінью громить Зорю в Запоріжжі – відео голів

Зоря програла Ромі / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Підопічні Жозе Моурінью їхали в Україну в ролі фаворита і підтвердили свою силу вже на полі. Ми вели онлайн матчу Зоря – Рома.

Гості відкрили рахунок вже на сьомій хвилині, коли відзначився Стефан Ель-Шаараві. А після перерви протягом двох хвилин Кріс Смоллінг і Теммі Абрахам довели рахунок до розгромного 3:0.

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Зоря – Рома – 0:3

Голи: Ель-Шаараві (7), Смоллінг (66), Абрахам (68)

Протягом всього матчу Зорі доводилося оборонятися, лише в кінцівці зустрічі луганчанам вдалося трохи вирівняти статистику володіння м'ячем. Але на той момент доля зустрічі вже була вирішена.

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Зоря зазнала другої поразки поспіль в Лізі конференцій і залишається на останньому місці в турнірній таблиці групи C. Рома зі стовідсотковим результатом очолює квартет.

Відео голів матчу Зоря – Рома

Гол Ель-Шаараві

Гол Смоллінга

Гол Абрахама