30 вересня 19:45
Зоря 0
Рома 3
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Моурінью громить Зорю в Запоріжжі – відео голів

Олександр Трикіша
30 вересня, 21:35
Луганська Зоря програла з розгромним рахунком італійській Ромі у другому турі групового етапу Ліги конференцій. Новий турнір УЄФА поки не під силу українцям

Зоря програла Ромі / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Підопічні Жозе Моурінью їхали в Україну в ролі фаворита і підтвердили свою силу вже на полі. Ми вели онлайн матчу Зоря – Рома.

Гості відкрили рахунок вже на сьомій хвилині, коли відзначився Стефан Ель-Шаараві. А після перерви протягом двох хвилин Кріс Смоллінг і Теммі Абрахам довели рахунок до розгромного 3:0.

Реклама

Зоря – Рома – 0:3
Голи: Ель-Шаараві (7), Смоллінг (66), Абрахам (68)

Протягом всього матчу Зорі доводилося оборонятися, лише в кінцівці зустрічі луганчанам вдалося трохи вирівняти статистику володіння м'ячем. Але на той момент доля зустрічі вже була вирішена.

Реклама

Зоря зазнала другої поразки поспіль в Лізі конференцій і залишається на останньому місці в турнірній таблиці групи C. Рома зі стовідсотковим результатом очолює квартет.

Відео голів матчу Зоря – Рома

Гол Ель-Шаараві

Гол Смоллінга

Гол Абрахама

Реклама

Реклама