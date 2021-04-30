Моуринью быстро нашел новую работу после увольнения из Тоттенхэма. И не одну!

Неординарный португальский футбольный специалист во время Евро-2020 будет выступать экспертом на британской радиостанции TalkSport и в газете The Sun

Жозе Моуринью / Фото: Reuters

Недолго оставался без дела 58-летний тренер Жозе Моуринью. Одиозный португалец, которого 19 апреля отправили в отставку в лондонском Тоттенхэме, нашел себе новое занятие. Во время чемпионата Европы, который пройдет в июне-июле этого года, "Особенный" попробует себя в роли эксперта на радио.

Тем временем, на место Моуринью в Тоттенхэме стоит очередь именитых тренеров.

О договоренности с Жозе сегодня объявила британская радиостанция TalkSport. "Особенное Евро с "Особенным", – подчеркнули соглашение в компании.

Сам же португалец работу на радио назвал не просто чем-то новым, а еще и невероятным. "Как футбольный человек, я всегда ищу футбол. Давайте получим удовольствие", – подытожил специалист небольшой видеоролик, посвященный его новой роли.

Причем, как оказывается, одной работы тренеру было мало. Он еще будет выступать и автором колонки в таблоиде The Sun.

Ранее Моуринью купил игроку кусок мяса за 500 фунтов.

Вспомним, как Тоттенхэм проиграл хорватскому Динамо в Лиге Европы: