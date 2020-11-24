Моуринью продолжает чудить: купил игроку кусок мяса за 500 фунтов

Эксцентричный главный тренер английского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью за словом в карман не лезет, но свои обещания обязательно выполняет. Сегодня португальский наставник опубликовал в Instagram фото с защитником команды Серхио Регилоном и огромным куском мяса. Ранее мы сообщали, что Гвардиола отправил Зинченко на тесты и проиграл Моуринью.

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Оказалось, что Моуринью пообещал испанцу Регилону большой кусок хамона и теперь выполнил обещание, хоть это и влетело ему в копеечку.

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"Обещание есть обещание. Это обошлось мне в 500 фунтов стерлингов, но я сдержал свое обещание", – подписал фото Моуринью.

Единственное, непонятно, чем заслужил мясо Регилон. Возможно, своей надежной игрой в матче чемпионата Англии с "Манчестер Сити" – 2:0. После чего "Шпоры" возглавили турнирную таблицу Премьер-лиги.

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Ранее Моуринью злой шуткой отреагировал на провал "Тоттенхэма" в Лиге Европы.

Смотрите, как "Тоттенхэм" играл в Лиге Европы

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