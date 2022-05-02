Моментальная реакция. Украинский теннисист поставил на место Надаля

Стаховский ждет ответов от Надаля, который поддержал россиян / Фото: Коллаж: Сегодня

Рафаэль Надаль точно может недосчитаться поклонников из Украины. Испанский теннисист высказал свою поддержку российским спортсменам и осудил действия организаторов Уимблдона-2022, которые отстранили от участия в турнире россиян и белорусов.

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Стаховский в теробороне / Фото: Коллаж: Сегодня

На такие слова самого титулованного теннисиста Гранд Слэмов моментально отреагировал Сергей Стаховский, который долгое время находился в теробороне Киева, а сейчас переведен в запас. Экс-первая ракетка Украины задал несколько очень правильных вопросов Надалю на своей странице в Instagram. Вряд ли испанец сможет подобрать реальные ответы на них:

"Дорогой Рафаэль Надаль. Я хочу, чтобы ты ответил на вопросы. Что ты думаешь о ситуации, в которой украинские теннисисты сейчас? Справедливо ли то, что сейчас они не могут вернуться домой? Справедливо ли то, что их друзей убивают? Спасибо за твой ответ", – написал Сергей Стаховский.

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Стаховский сыграл в теннис в Харьков / Фото: Instagram Sergiy Stakhovsky/Стаховський

Стаховский на передовой / Фото: Instagram Sergiy Stakhovsky/Стаховський

Понятно, что мировая общественность в полной мере не понимает до конца всей реальной ситуации в Украине. Они не видели вживую состояние спортивной инфраструктуры после оккупации и обстрелов украинских городов рашистами. В отличие от них, Сергей Стаховский очень детально знает о происходящем, ведь сам лично посещал разрушенные спорткомплексы.