Молодой боксер умер после травмы на чемпионате мира

19-летний Рашед Аль-Свайсат из Иордании умер через 10 дней после удара, перенеся операцию на мозге, но так и не придя в сознание

Печальное известие сегодня пришло в мир бокса. Умер боксер Рашед Аль-Свайсат из Иордании. На молодежном чемпионате мира, который прошел в польском Кельце, он получил серьезную травму во время боя с эстонцем Антоном Виноградовым. 19-летний спортсмен потерял сознание во время поединка, состоявшегося еще 16 апреля.

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После того инцидента боксера отправили в больницу. Вскоре ему провели операцию на мозге, однако она, к сожалению, не спасла ему жизнь. Не приходя в сознание, Рашед умер через 10 дней. На данном этапе точно не установлено, явилась ли причиной смертью именно травма во время боя, или же у парня ранее были некоторые проблемы со здоровьем. Трагическим случаем занимается полиция.

Информацию о несчастье опубликовали на официальной странице Международной федерации бокса в Twitter. Близким спортсмена выразили соболезнования.

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