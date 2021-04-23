Молодой баскетболист погиб в ужасной аварии

19-летний Терренс Кларк выступал за университетскую команду Кентукки и готовился к драфту НБА в Лос-Анджелесе, но умер после ДТП с грузовиком

Терренс Кларк. Фото: ukathletics.com

Печальное известие пришло минувшей ночью из США. Бывший баскетболист команды Кентукки Уайлд Кэтс атакующий защитник Терренс Кларк погиб в аварии в Лос-Анджелесе. 19-летний парень проехал на машине на красный свет на высокой скорости и, не справившись с управлением, врезался в грузовик.

Об этом со ссылкой на полицию сообщил сайт ESPN.

Тем временем самый звездный баскетболист планеты угрожает полицейскому.

Пишут, что после столкновения машина Кларка еще ударилась в столб, а затем – в стену. Когда на место происшествия прибыли медики, Терренс был еще жив. Спортсмена доставили в больницу, но спасти его не удалось. Полицейские заявили, что в момент ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности. Также стало известно, что водитель грузовика серьезно не пострадал.

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В ближайшее время Кларк собирался принять участие в драфте НБА, на который выставил свою кандидатуру и подписал договор с одним из агентств. В минувшем сезоне Студенческой лиги (NCAA) Терренс набирал по 9,6 очка за игру.

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Вспомним, как в Лос-Анджелесе фанаты почтили память Коби Брайанта:

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters