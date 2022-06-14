Молчание убивает украинцев. Шевченко открыл новый фронт против России

Легендарный футболист Андрей Шевченко призвал к бойкоту российских команд и спортсменов / Фото: Коллаж: Сегодня

Андрей Шевченко продолжает активно бороться с российским фашизмом в гуманитарной сфере. Обладатель Золотого мяча-2004 запустил новый проект – "Спортивный фронт", цель которого обратить внимание мира на войну в Украине.

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С начала войны большинство российских спортсменов отмалчиваются по поводу варварской политики своего диктатора. А некоторые из них открыто поддерживают агрессию России против Украины.

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко призвал бойкотировать российские сборные и команды, которые высказались "за войну" или промолчали. Видео с заявлением Андрей Шевченко опубликовал на своей странице Facebook.

"Из-за войны в Украине все стадионы умолкли. Тишину разорвали российские обстрелы, взрывы российских ракет и российских фосфорных бомб. Тишину разорвали крики украинских женщин и слезы украинских детей. Большинство российских спортсменов умолкли. Это молчание и дальше убивает украинцев.

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Украинские стадионы умолкли. Однако мы, спортсмены всего мира, не должны молчать. Призываю каждого поддержать бойкот российских спортсменов, сборных и команд, пока идет война в Украине. Поддержите Украину на спортивном фронте. Молчание убивает", – сказал Шевченко в своем обращении.

Ранее мы сообщали, что Андрей Шевченко принял участие в благотворительном матче на Олимпийском стадионе в Лондоне. Перед матчем легендарный бегун Усэйн Болт передал Шеве свою сине-желтую капитанскую повязку в знак солидарности с Украиной.