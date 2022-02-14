"МОК обязан исключить Россию из мирового спорта". Резкое заявление спортсменов

Допинг обнаружили у 15-летней Камилы Валиевой / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес приговор по делу фигуристки сборной РОК Камилы Валиевой. После длительного заседания судьи решили допустить 15-летнюю допинг-грешницу к соревнованиям на Олимпийских играх.

Такое несправедливое решение CAS вызвало бурю возмущения во всем мире. С инициативой изолировать Россию от мировых соревнований выступило Международное движение спортсменов за изменения в спорте Global Athlete.

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"Сегодняшний день – очередной пример провала мировой спортивной и антидопинговой системы. Тот факт, что в организме 15-летней российской фигуристки обнаружено вещество, повышающее работоспособность, является доказательством жестокого обращения с несовершеннолетней. Спорт должен защищать своих спортсменов, а не наносить им вред.

Камила Валиева / Фото: Getty Images

Совершенно очевидно, что Валиева никогда бы не оказалась в этой ситуации, если бы Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный олимпийский комитет (МОК) и Спортивный арбитражный суд (CAS) сделали свое дело и отстранили Россию от мирового спорта. Россия никогда не была заинтересована в реформах, потому что спортивные лидеры предпочитали политику вместо принципов и ребрендинг вместо санкций. Спортсмены потеряли доверие к мировой антидопинговой системе", – идется в заявлении Global Athlete.

Добавим, что необдуманное решение CAS дает зеленый свет для применения допинга спортсменам, не достигшими возраста 16 лет.

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