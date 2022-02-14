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"МОК зобов'язаний виключити Росію зі світового спорту". Різка заява спортсменів

Сергій Шаховець
14 лютого, 16:01
Міжнародний рух спортсменів за зміни у спорті Global Athlete відреагував на рішення CAS щодо російської допінг-фігуристки Камілі Валієвої

Допінг виявили у 15-річної Камілі Валієвої / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Сьогодні Спортивний арбітражний суд (CAS) виніс вирок у справі фігуристки збірної РОК Камілі Валієвої. Після тривалого засідання судді вирішили допустити 15-річну допінг-грішницю до змагань на Олімпійських іграх.

Таке несправедливе рішення CAS викликало обурення у всьому світі. З ініціативою ізолювати Росію від світових змагань виступив Міжнародний рух спортсменів за зміни у спорті Global Athlete.

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"Сьогоднішній день – черговий приклад провалу світової спортивної та антидопінгової системи. Той факт, що в організмі 15-річної російської фігуристки виявлено речовину, що підвищує працездатність, є доказом жорстокого поводження з неповнолітньою. Спорт має захищати своїх спортсменів, а не завдавати їм шкоди.

Каміла Валієва / Фото: Getty Images

Цілком очевидно, що Валієва ніколи не опинилася б у цій ситуації, якби Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA), Міжнародний олімпійський комітет (МОК) та Спортивний арбітражний суд (CAS) зробили свою справу і усунули Росію від світового спорту.

Росія ніколи не була зацікавлена в реформах, тому що спортивні лідери віддавали перевагу політиці замість принципів і ребрендингу замість санкцій. Спортсмени втратили довіру до світової антидопінгової системи", – йдеться у заяві Global Athlete.

Додамо, що необдумане рішення CAS дає зелене світло для застосування допінгу спортсменам, які не досягли віку 16 років.

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Тепер неповнолітні спортсмени можуть приймати допінг / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні